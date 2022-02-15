Самара заняла 14 место в мировом рейтинге городов с самыми загруженными дорогами в 2021 году

Самарские пробки набирают известность по всему миру Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

TomTom Traffic Index составил мировой рейтинг трафика на дорогах. В исследование вошли 404 города в 56 странах по всему миру. Самара в списке городов по загруженности на дорогах в 2021 году заняла 14 место.

Сайт представил статистику по пробкам в городах стран мира. В среднем в 2021 году самарцы простояли в пробках 101 час, а самый худший день в году стал – 26 февраля 2021 года, когда пробки в Самаре достигли своего максимума. В 2021 году уровень загруженности автомобильных дорог составил 44%. Стоит отметить, что в 2020 году, когда на некоторое время был объявлен карантин из-за пандемии коронавируса, средняя годовая загруженность дорог снизилась на 3%.

В 2021 году, когда многие коронавирусные ограничения были сняты, Самара вернулась к показателям 2019 допандемийного года. В 2020 году Самара занимала 20 место мирового рейтинга, а в 2019 – 25 место.

Согласно исследованию аналитиков нидерландской компании TomTom, обычно самый час пик в Самаре наблюдается по пятницам, примерно в 17-18 часов. Причем это не зависит от времени года. По данным экспертов, поездка в пятницу после 18 часов может сэкономить до четырех часов в год. Также наибольшая загруженность на дорогах наблюдаются в 8-9 утра, когда самарцы едут на работу.