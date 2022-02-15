Открыты продажи билетов на дополнительные самолеты из Самары в Анапу, Симферополь и Геленджик

Дополнительные рейсы из Самары на черноморские курорты полетят с конца мая Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Открыты продажи билетов на дополнительные авиарейсы из Самары в Анапу, Геленджик и Симферополь. Сами полеты стартуют в преддверии летнего сезона – с конца мая-начала июня. Об этом объявила компания Red Wings.

Как сообщили в авиакомпании, полеты в Анапу и Геленджик будут выполняться на современных российских самолетах SSJ100 вместимостью 100 кресел, рейсы в Симферополь – на самолетах Airbus 321 вместимостью 220 кресел.

- Рейсы из Самары в Анапу будут летать с 30 мая по понедельникам и четвергам, в Симферополь - с 29 мая по четвергам и воскресеньям, в Геленджик - с 4 июня по субботам, - рассказали в авиакомпании. – Билеты уже поступили в продажу на официальном сайте авиакомпании.

Сейчас из Самары Red Wings летает в Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Нижний Новгород, Омск, Тюмень и Челябинск.

Весной-летом 2022 года помимо черноморских курортов ее дополнят рейсы в Ижевск, Калугу и Новый Уренгой.