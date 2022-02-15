В Самарской области хотят продлить запрет на посещение подростками музеев и театров

Дети еще две недели не смогут ходить в цирки, музеи, кинотеатры, зоопарки и театры Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области планируют продлить коронавирусные ограничения для подростков. Речь идет о запрете посещения культурных учреждений. Об этом стало известно 14 февраля 2022 года на заседании оперативного штаба.

— Штаб согласился с предложением о продлении запрета на посещение подростками музеев, театров, кинотеатров, концертных и выставочных залов, цирков, зоопарков и океанариумов. Срок — не менее двух недель, — говорится в сообщении властей.

По данным регионального Роспотребнадзора, в Самарской области сохраняется плохая эпидемиологическая ситуация. За минувшую неделю в регионе выявили почти 24 300 случаев COVID-19, 52 262 случая ОРВИ и 1 372 случая внебольничной пневмонии. Выросла заболеваемость КВИ среди малышей до года и детей 1-6 лет. Школьники 7-14 и 15-17 лет, которых в большинстве своем отправили на дистанционку, стали болеть реже, но показатели по этим возрастным группам все еще высокие.