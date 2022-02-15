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Общество15 февраля 2022 9:04

Губернатор Дмитрий Азаров устроит онлайн-встречу с жителями Самарской области 15 февраля 2022 года

Дмитрий Азаров пригласил участвовать в рабочей встрече по вопросам ЖКХ всех жителей Самарской области
Валерий СОКОЛОВ
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"Прямой эфир" могут посмотреть все жители региона в социальных сетях

"Прямой эфир" могут посмотреть все жители региона в социальных сетях

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

15 февраля 2022 года, в 18:00 начнется прямая трансляция рабочего совещания губернатора Дмитрия Азарова с активом МКД и представителями управляющих компаний региона. Дмитрий Азаров пригласил всех жителей Самарской области принять участие в онлайн-встрече, чтобы обсудить актуальные вопросы в сфере ЖКХ.

В совещании примут участие главы муниципалитетов, руководство министерства энергетики и ЖКХ Самарской области, а также представители Фонда капитального ремонта, ГЖИ и управляющих компаний. Свои вопросы уже готовят представители советов МКД, председатели ТСЖ и старшие по домам.

- Сегодня ожидается детальное обсуждение проблематики, накопленной в сфере предоставления гражданам жилищно-коммунальных услуг. Ожидаемо, что это будет непростой диалог с земляками, - отметил глава региона.

Обращения можно направить любым мессенджером (смс, WhatsApp, Telegram, Viber) на номер 8-937-170-97-18 и посредством мессенджера Viber на номер телефона 8-987-155-52-63.. Прямая трансляция организована в группе «Самарская область» ВКонтакте, пабликах городов и районов, онлайн ресурсах медиахолдинга «СОВА».