Ледовое шоу Ильи Авербуха 19 февраля 2022 года отменили в Самаре

Звезды фигурного катания приедут в Самару весной / Фото: ice-show.ru

В Самаре отменили шоу Ильи Авербуха «Ледниковый период». Мероприятие должно было состояться в субботу, 19 февраля 2022 года, во Дворце спорта на улице Молодогвардейской. Однако теперь звезды фигурного катания приедут в областную столицу не раньше весны. Всему виной — неблагоприятная эпидемиологическая ситуация в регионе.

— Ледовое шоу Ильи Авербуха «Ледниковый период», запланированное в Самаре, предложено перенести на более благоприятное время, — сообщили в правительстве Самарской области.

Новая дата ледового шоу уже назначена. Планируется, что фигуристы выступят в Самаре 8 марта 2022 года. Зрителям предстоит увидеть вживую любимые номера и спортсменов телевизионного проекта «Ледниковый период». Организаторы отмечают, что все ранее купленные билеты останутся действительны.