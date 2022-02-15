Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество15 февраля 2022 9:12

Ледовое шоу Ильи Авербуха 19 февраля 2022 года отменили в Самаре

Мероприятие решили перенести на другую дату
Анастасия ФИЛАТОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Звезды фигурного катания приедут в Самару весной / Фото: ice-show.ru

Звезды фигурного катания приедут в Самару весной / Фото: ice-show.ru

В Самаре отменили шоу Ильи Авербуха «Ледниковый период». Мероприятие должно было состояться в субботу, 19 февраля 2022 года, во Дворце спорта на улице Молодогвардейской. Однако теперь звезды фигурного катания приедут в областную столицу не раньше весны. Всему виной — неблагоприятная эпидемиологическая ситуация в регионе.

— Ледовое шоу Ильи Авербуха «Ледниковый период», запланированное в Самаре, предложено перенести на более благоприятное время, — сообщили в правительстве Самарской области.

Новая дата ледового шоу уже назначена. Планируется, что фигуристы выступят в Самаре 8 марта 2022 года. Зрителям предстоит увидеть вживую любимые номера и спортсменов телевизионного проекта «Ледниковый период». Организаторы отмечают, что все ранее купленные билеты останутся действительны.