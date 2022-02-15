Жителя Чапаевска поймали на контрабанде запчастей к танкам Т-72 и Т-90

Мужчина может на несколько лет отправиться за решетку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в контрабанде запасных частей к танкам Т-72 и Т-90. Им оказался житель Чапаевска. Мужчина пытался переправить изделия за границу.

— Установлено, что житель Чапаевска умышленно задекларировал запасные части к танкам Т-72 и Т-90 и попытался отправить их за рубеж. Данное оборудование относится к тому типу, которое может быть использовано для создания военной техники, — сообщили в пресс-службе УФСБ по Самарской области.

В январе 2022 года в отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ «Покушение на контрабанду оборудования, которое может быть использовано при создании иной военной техники». Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет и штраф до 1 млн рублей. Сейчас правоохранители продолжают разбираться в деталях преступления.