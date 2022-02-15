Жителям Самары рассказали, где можно купить самые дешевые продукты в феврале 2022 года

Мониторинг позволяет отслеживать динамику роста цен на продукты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Администрация Самары опубликовала таблицу мониторинга цен на продукты в разных районах и магазинах нашего города. Специалисты выяснили, где в Самаре самые дешевые цены на продукты потребительской корзины.

Согласно проведенному мониторингу от 7 февраля 2022 года, самые дешевые продукты можно найти в следующих магазинах:

- Говядина, кг – 320 рублей, Губернский рынок;

- Куры охлажденные и мороженые, кг – 137,59 рублей, «Магнит», Куйбышевский район;

- Вермишель, кг – 37,5 рублей. «Пятерочка», Кировский район;

- Капуста белокочанная, кг – 36,49 рублей, «Ашан», Советский район;

- Картофель, кг – 29,49 рублей, «Ашан», Советский район;

- Крупа гречневая-ядрица, кг – 86 рублей, «Лента» Железнодорожный район;

- Свинина, кг – 200 рублей, Троицкий комплекс в Самарском районе и Ярмарка на пересечении Киевской и Тухачевского;

- Сахар-песок, кг - 49.90 рублей, «Поток», Октябрьский район;

- Яйца куриные, 10 шт – 61,99 рублей, «Магнит», Куйбышевский район.

Посмотреть весь список мониторинга цен можно на официальном сайте городской администрации.