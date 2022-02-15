Путепровод двухуровневой развязки на ул. Ново-Садовой в Самаре собрали на 15%

Путепровод будет состоять из 18 пролетных строений

В Самаре продолжается строительство двухуровневой развязки на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии. Готовность путепровода к середине февраля 2022 года достигла 15%.

— Строители приступили к устройству шестого пролетного строения. Выполнена установка 42-х балок из 288. Также для последующего монтажа балок возведено 17 ригелей опор из 34, — сообщили в областном правительстве.

Параллельно рабочие заняты перекладкой коммунальных систем. Переустройство сетей теплоснабжения выполнено на 50%, сетей газоснабжения, водоснабжения и канализации — на 100%. Сейчас идут работы по строительству ливневой канализации и переносу сетей электроснабжения. Подрядчик трудится с опережением графика.

Напомним, протяженность путепровода составит 575 метров. Проект предполагает обустройство 19 опор и 18 пролетных строений. Первую балку будущей эстакады установили в декабре 2021 года. Ее смонтировали в районе ДК «Современник».