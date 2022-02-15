В Самарской области 15 февраля 2022 года выявили коронавирус у 3193 человек

За сутки в больницы госпитализировали рекордные 545 человек с КВИ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Появилась статистика заболеваемости коронавирусом в Самарской области на вторник, 15 февраля 2022 года. За минувшие сутки в регионе выявили 3 193 случая заражения. Общее число теперь составляет 274 113.

По данным оперштаба, наибольший суточный прирост больных зафиксировали в Тольятти. Там COVID-19 подтвердился у 1274 жителей. Самара оказалась на втором месте — 357 случаев. Также в лидерах антирейтинга: Новокуйбышевск (294), Сызрань (244), Нефтегорский район (184) и Чапаевск (144).

За прошедшие сутки в больницы госпитализировали 545 человек. По словам главы областного Минздрава Армена Беняна, в общей сложности лечение в госпиталях сейчас проходят более 4,7 тысячи пациентов с КВИ или подозрением на нее.

При этом в Самарской области сохраняются высокие темпы выздоровления. Накануне больничные закрыло рекордное количество человек — 2 315. За все время побороть коронавирус смогли 222 096 пациентов.

Есть и печальные новости. Умерли еще 16 ковид-больных. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировали уже 6 903 смерти.