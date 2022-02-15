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Происшествия15 февраля 2022 10:25

Микроавтобус самарца арестовали за долг более 200 тысяч рублей

В отношении мужчины возбудили 67 производств
Алена ПРОВКИНА
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Мужчина выплатил долг, чтобы вернуть автомобиль

Мужчина выплатил долг, чтобы вернуть автомобиль

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре судебные приставы арестовали микроавтобус мужчины за многочисленные штрафы. На него возбудили 67 исполнительных производств.

Следствие выяснило, что нарушитель не только задолжал оплату штрафов, но и налогов. В общей сложности, мужчина не оплатил более 200 тысяч рублей, 131 тысяча из которых – за дорожные нарушения. Сначала судебные приставы арестовали микроавтобус «Citroen». Владельцу объяснили, если не оплатить задолженность, то иномарка будет реализована, то есть продана для погашения штрафов, сообщили в пресс-службе УФССП России по Самарской области.

Арест автомобиля помог владельцу понять серьезность проблемы. Уже на следующий день после описи он выплатил всю сумму долга.