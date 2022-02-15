График движения электричек изменят в Самарской области из-за мужского праздника

Изменения затронут электрички до Сызрани, Жигулевского моря, Бузулука и Колтубанки Фото: Архив "КП"

В связи с празднованием Дня защитника Отечества в Самарской области изменится график движения электричек. Пригородные поезда будут курсировать по скорректированному расписанию в течение трех дней — 22, 23 и 24 февраля 2022 года. Об этом сообщает Самарская ППК.

Во вторник, 22 февраля, электрички поедут по расписанию пятницы, 23 числа — по графику выходных, а 24-го — по расписанию понедельника.

Также в праздник будут назначены следующие поезда: № 7141 Самара (отпр. 07.03) — Сызрань-1 (приб. 08.57), № 7142 Сызрань-1 (отпр. 09.12) — Самара (приб. 10.59), № 7143 Самара (отпр. 16.13) — Сызрань-1 (приб. 17.48) и № 7144 Сызрань-1 (отпр. 18.00) — Самара (приб. 19.53).

Также 22, 23, 24 февраля будут курсировать электрички № 6014/6013 Самара (отпр. 20.21) — Жигулевское Море (приб. 21.59) и № 6012/6011 Жигулевское Море (отпр. 08.40) — Самара (приб. 10.19).

А вот поезда № 6743/6741 Бузулук (отпр. 16.50) — Колтубанка (приб. 17.23 — отпр. 17.25) — Самара (приб. 20.14) и № 6744/6742 Самара (отпр. 06.50) — Колтубанка (приб. 09.42 — отпр. 09.44) — Бузулук (приб. 10.15) в праздничные дни ходить не будут.