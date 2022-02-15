В Самарской области почтили память воинов-интернационалистов

Дмитрий Азаров возложил цветы в память о погибших в интернациональных войнах

15 февраля 2022 года, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вместе с самарцами почтил память воинов-интернационалистов, исполнивших свой долг за пределами страны. Церемония возложения цветов состоялась на Площади памяти в Самаре.

15 февраля 1989 года последняя колонная войск покинула территорию Афганистана, что стало для нашей страны окончанием Афганской войны. В войне приняли участие более 600 тысяч советских солдат, среди которых был житель Самарской области Михаил Игнатьев.

- Сегодня, в День воина интернационалиста, мы традиционно собираемся на Площади памяти, чтобы отдать долг памяти защитникам нашего Отечества. Воины лицом к лицу встретились с врагом и опасностью, и, к сожалению, многие погибли далеко за пределами нашей Родины, защищая интересы россиян, - сказал Дмитрий Азаров.

В заключение церемонии возложения цветов губернатор обратился к руководителям общественных организаций, боевого братства, ветеранам-инвалидам, участникам боевых действий и их матерям. Дмитрий Азаров поблагодарил всех за отношение к истории, сохранение памяти и заботу о своих сослуживцах и их семей. Глава региона пообещал дать со своей стороны также всю необходимую поддержку.