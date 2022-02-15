Двигатели самарского «ОДК-Кузнецов» помогли отправить к МКС грузовой транспортный корабль

Сделанные в Самаре двигатели отработали штатно Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Серийные двигатели РД108А/РД-108А, произведенные на самарском предприятии «ОДК-Кузнецов», обеспечили успешных пуск ракеты-носителя «Союз-2.1А». Она стартовала с космодрома байконур с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-19» и отправилась к МКС.

Запуск состоялся 15 февраля в половине восьмого утра по московскому времени. Ракетные двигатели, установленные на I и II ступенях, отработали штатно.

Корабль доставит на Международную космическую станцию около 1,6 тонн оборудования и материалов. Среди них ресурсная аппаратура, средства технического обслуживания бортовых систем, материалы медицинского контроля, одежда, питание, свежие продукты для членов экипажа 66-й основной экспедиции и не только. Там же важный комплекс целевых нагрузок для научно-прикладных исследований и экспериментов.

Это третий запуск ракеты-носителя типа «Союз» с двигателями ПАО «ОДК-Кузнецов» в текущем году. Статистическая надежность изделий превышает 99,9%. В полетах они помогают с 1958 года.