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Происшествия15 февраля 2022 10:54

Самарчанку будут судить за нападение с ножом на экс-супруга и его новую возлюбленную

Женщина увидела их спящими и решила навредить
Анастасия ФИЛАТОВА
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Обвиняемая как минимум 7 раз ударила ножом бывшего мужа

Обвиняемая как минимум 7 раз ударила ножом бывшего мужа

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре перед судом скоро предстанет 40-летняя местная жительница. Ее обвиняют в попытке убийства бывшего супруга и его новой возлюбленной. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

Все случилось в сентябре 2021 года в доме на улице Куйбышева в Самарском районе. Ранее женщина жила там вместе с мужем. В один из дней она явилась в квартиру, чтобы забрать часть своих вещей. В одной из комнат самарчанка заметила спящими экс-супруга и его сожительницу. Она разозлилась, взяла кухонный нож и набросилась на бывшего возлюбленного. Разъяренная женщина ударила его как минимум 7 раз. Еще один удар достался новой пассии — он пришелся в район коленного сустава.

После этого женщина вышла из комнаты, но продолжила высказывать угрозы убийством. Сожительница мужчины воспользовалась моментом и заперла комнату. Он вызвала полицию и скорую помощь. Через некоторое время агрессивную гостью задержали.

Недавно правоохранители завершили расследование уголовного дела и передали его на рассмотрение в суд. Женщине грозит серьезное наказание.