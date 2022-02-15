В Самаре построят новые резервуары воды на Волжском шоссе для Управленческого

Для заливки дна резервуара понадобилось 100 автомобилей с бетоном. Фото: "РКС-Самара"

В Красноглинском районе Самары сто машин с бетоном ведут работу на Волжском шоссе. Планируется строительство двух водоводов.

Масштабные работы ведет «РКС-Самара». Работники возводят насосную станцию и резервуары для чистой воды. Этот проект поможет жителям поселка Управленческий. Ранее самарцы жаловались на повышенный уровень жесткости воды. Благодаря новой станции воду будут добывать из Волги, а после очищать и подавать жителям нескольких районов. Работы в поселке Управленческий завершат в 2023 году.

Сейчас построена насосная станция второго подъёма и уже ведутся работы по строительству третьего. Компания приобрела и установила оборудование. Для заливки дна одного из резервуаров понадобилось 100 машин с бетоном. На реализацию данного проекта выделили 1 миллиард 165 миллионов рублей.