В Самаре семейная пара попыталась подкупить судебного пристава и попала под уголовную статью

Расследование продолжается Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следователи Самары возбудили уголовное дело в отношении супругов, которые попытались дать взятку в размере 15 тысяч рублей сотруднику службы судебных приставов. Семейная пара была задержана сотрудниками ГУ МВД по Самарской области после передачи денег должностному лицу.

- 48-летний мужчина и его 39-летняя жена, находясь в своем автомобиле, передали временно исполняющему обязанности начальника районного отдела судебных приставов в качестве взятки денежные средства в размере 15 тысяч рублей. По данным полицейских, незаконное денежное вознаграждение предназначалось за отмену временного ограничения на выезд мужчины из Российской Федерации и прекращение исполнительного производства в отношении него, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

В настоящее время сотрудники СУ СКР по Самарской области продолжают расследование уголовного дела по факту дачи взятки должностному лицу. Совместно с полицейскими, проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.