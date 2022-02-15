Метровые сосульки убрали с дома на ул. Вольской в Самаре после проверки прокуратуры

УК убрала наледь с крыши после визита сотрудников надзорного ведомства / Фото: прокуратура Промышленного района

Жители Самары пожаловались на метровые сосульки на доме № 52 по улице Вольской в Промышленном районе. Горожане разместили пост в соцсетях, где возмутились плохой работой коммунальщиков. По их словам, наледь нависла прямо над подъездами и в любой момент грозила рухнуть вниз.

Прокуратура района решила проверить доводы, указанные жителями, и в понедельник, 14 февраля 2022 года, выехала на место. Сотрудники надзорного ведомства убедились, что управляющая компания действительно вовремя не почистила кровлю от наледи и снега.

В адрес директора ООО «ГАЗЭНЕРГОМОНТАЖ», которое обслуживает данный дом, прокуроры внесли представление. Виновных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности. Нарушения устранили в кратчайшие сроки. Метровые сосульки с крыши убрали.