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Общество15 февраля 2022 11:36

В Самаре на площади Кирова почти закончена реставрация фасада ДК

Глава города взяла под контроль ремонтные работы
Алена ПРОВКИНА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
В здании заменили окна. Фото: Администрация Самары

В здании заменили окна. Фото: Администрация Самары

В Самаре глава города Елена Лапушкина взяла под контроль ремонт и реставрацию дома культуры на площади Кирова. Подрядчики рассказали о ходе работы.

Уже завершаются работы по реставрации живописи. Отмечают, что элементы отделки интерьера сохранят, так как здание является объектом культурного наследия. Закончена замена окон, отопления и крыши. Фасад здания также почти привели в надлежащий вид. Работники устранили все недостатки после протечки кровли. Все работы ведут под надзором автора.

Администрация города совместно с подрядчиками просчитывает дальнейший план корректировки работы. Учитывают все обстоятельства, ремонт ведут во всех помещениях.