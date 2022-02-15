В Самаре на площади Кирова почти закончена реставрация фасада ДК

В здании заменили окна. Фото: Администрация Самары

В Самаре глава города Елена Лапушкина взяла под контроль ремонт и реставрацию дома культуры на площади Кирова. Подрядчики рассказали о ходе работы.

Уже завершаются работы по реставрации живописи. Отмечают, что элементы отделки интерьера сохранят, так как здание является объектом культурного наследия. Закончена замена окон, отопления и крыши. Фасад здания также почти привели в надлежащий вид. Работники устранили все недостатки после протечки кровли. Все работы ведут под надзором автора.

Администрация города совместно с подрядчиками просчитывает дальнейший план корректировки работы. Учитывают все обстоятельства, ремонт ведут во всех помещениях.