В Самаре на предприятии «ОДК-Кузнецов» открылась первая «Точка кипения Hi-Tech»

Каждый почетный гость внес свой элемент в символику "Точки кипения" Фото: Предоставлено "Комсомолке"

На самарском предприятии «ОДК-Кузнецов» заработал флагманский корпоративный центр по рационализации «Точка кипения Hi-Tech». Он функционирует в рамках национального проекта «Производительность труда».

ОДК первым в Самарской области получил право создания «Точки кипения». Речь идет о месте генерации идей для развития компании, освоения сотрудниками новых подходов и передовых практик, накопленных экспертами «Ворлдскиллс» и сотрудниками Платформы НТИ.

— На площадке планируют создавать новые инновационные концепции и рационализаторские решения, ориентированные на повышение эффективности производства, — заявил управляющий директор ПАО «ОДК-Кузнецов» Алексей Соболев.

В «Точке кипения Hi-Tech» созданы подходящие условия для хорошей работы. Помещения оснащены техникой и быстрым интернетом, здесь есть интерактивные экспо-зоны, мастерские, проектные и инженерные лаборатории. Посещать центр могут работники предприятия, а также все, кто заинтересован в рационализаторской деятельности — студенты, сотрудники компаний-партнеров.

Ректор Самарского университета им. С.П.Королева Владимир Богатырев отмечает, что «ОДК-Кузнецов» нацелено на изменения и улучшения. Это привлекает молодежь. В вузе тоже есть «Точка кипения», теперь укреплять связи с предприятиям в учреждении станет еще проще в структурном плане.

В день открытия площадки там прошли занятия по рационализации: деловая игра, проектно-аналитическая сессия, интерактивные лекции, а также мастер-классы от ведущих специалистов «Ворлдскиллс России».