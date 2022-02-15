В Самарской области руководитель незаконно продал газовые котлы бюджетного учреждения

Мужчине грозит уголовная ответственность
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
В Самарской области руководитель бюджетного учреждения незаконно продал газовые котлы. Более 100 тысяч рублей он потратил на собственные нужды.
По версии следствия, мужчина воспользовался служебным положением и продал два газовых отопительных котла. Полученную сумму – более 133 тысяч рублей – он потратил на собственные нужды. Имущество принадлежало учреждению, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Самарской области.
Богатовским следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье о присвоении и растрате имущества с использованием служебного положения. Расследование продолжается, устанавливают все обстоятельства произошедшего.