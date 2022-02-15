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Происшествия15 февраля 2022 11:58

В Самарской области руководитель незаконно продал газовые котлы бюджетного учреждения

Возбуждено уголовное дело
Алена ПРОВКИНА
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Мужчине грозит уголовная ответственность

Мужчине грозит уголовная ответственность

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области руководитель бюджетного учреждения незаконно продал газовые котлы. Более 100 тысяч рублей он потратил на собственные нужды.

По версии следствия, мужчина воспользовался служебным положением и продал два газовых отопительных котла. Полученную сумму – более 133 тысяч рублей – он потратил на собственные нужды. Имущество принадлежало учреждению, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Самарской области.

Богатовским следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье о присвоении и растрате имущества с использованием служебного положения. Расследование продолжается, устанавливают все обстоятельства произошедшего.