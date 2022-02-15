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Происшествия15 февраля 2022 12:37

В Самаре 8-летний мальчик выпил кипяток и сжег пищевод

Ребенка госпитализировали в больницу
Анастасия ФИЛАТОВА
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Школьник сейчас находится под наблюдением медиков

Школьник сейчас находится под наблюдением медиков

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечером в понедельник, 14 февраля 2022 года, в одном из домов в Промышленном районе в Самаре произошло ЧП. Там 8-летний мальчик случайно выпил кипяток и получил ожог пищевода.

— Ребенка доставили в детскую больницу имени Н.Н. Ивановой. После осмотра его госпитализировали в хирургическое отделение, — сообщил «КП-Самара» собственный источник, знакомый с ситуацией.

По предварительным данным, мальчик выпил кипяток по недосмотру родителей. Информацию о случившемся передали в правоохранительные органы. Сейчас стражи порядка проводят по факту происшествия проверку.

Родителей призывают внимательнее следить за своими детьми. Необходимо убирать подальше бутылки с химией, порошки, мелкие предметы, а также не подпускать малышей к кипятку.