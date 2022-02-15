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Общество15 февраля 2022 12:37

Главврач Самарской детской инфекционной больницы рассказал, как дети переносят коронавирус

Два года назад дети более реже
Алена ПРОВКИНА
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Малыши до трех лет уязвимее остальных

Малыши до трех лет уязвимее остальных

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Главный врач Самарской детской инфекционной больницы Сергей Китайчик в эфире Центра управления регионом рассказал, как проходит коронавирусная инфекция у детей. Ранее считалось, что эта возрастная группа подвержена заражению гораздо меньше остальных.

Врач отметил, что дети могут заразиться и штаммом «Дельта», и штаммом «Омикрон». В Самаре были случаи тяжелой формы детского ковида с летальным исходом. Вирус поражал легкие детей. Сейчас известно, что случаев с тяжелой формой гораздо меньше, «Омикрон» проходит, как тяжелая гриппозная инфекция. Сергей Китайчик поделился, что основными симптомами являются: боль в горле, кашель, насморк, озноб и температура до 39-40 градусов.

Заболеванию подвержены дети любого возраста, самыми уязвимыми, в плане тяжести, считаются новорожденные и малыши до 3-х лет.