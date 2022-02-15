Самарский завод по изготовлению труб задолжал 46 сотрудникам более 1 миллиона рублей

Нарушены права 46 работников Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области завод по изготовлению полимерных труб задолжал 46 сотрудникам зарплату. Прокуратура внесла представление руководителю.

По версии следствия, в Волжском районе за декабрь 2021 года 46 сотрудников не получили заработную плату на общую сумму более 1 миллиона рублей. Прокуратура отправила документы директору и юридическому лицу «СамараБурСтройПремиум» о нарушении трудового законодательства.

Прокурор района направил материалы в органы расследования для возбуждения уголовного дела. Акт рассматривают. Работники получили зарплату в полном объеме.