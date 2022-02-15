Мигрант 2 февраля приехал в Самарскую область и через несколько дней убил пенсионерку из Тольятти

Подозреваемого задержали вскоре после трагедии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В обстоятельствах страшного преступления разбираются правоохранители в Тольятти. 10 февраля 2022 года днем в квартире на улице Матросова в Тольятти нашли тело 67-летней хозяйки жилплощади. Сразу стало понятно, что ее убили.

- Эксперты зафиксировали у нее колото-резаные раны в области спины и странгуляционную борозду на шее. Причиной смерти стала асфиксия и переломы ребер, - рассказал корреспонденту "КП-Самара" источник, знакомый с ситуацией.

В ходе разбирательств оперативники установили, что преступление совершил 34-летний Шокир С. Он является гражданином республики Таджикистан и въехал на территорию РФ только 2 февраля 2022 года.

Мужчина скрылся с места событий и прихватил с собой мобильной телефон погибшей. Впрочем, бегал он недолго - его задержали и уже заключили в СИЗО. Злоумышленник дал признательные показания. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Сейчас расследование продолжается.