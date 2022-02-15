В Самарском политехе открыли памятник студентам, погибшим в Афганистане

Памятник установили возле седьмого корпуса. Фото: пресс-центр СамГТУ

В Самарском техническом университете открыли памятник, посвященный студентам, погибшим в Афганистане. Торжественное открытие состоялось 15 февраля 2022 года.

Памятник установили на площадке возле седьмого корпуса. В церемонии приняли участие ветераны вооруженного конфликта в Афганистане. Ректор политеха Дмитрий Быков отметил, что студенты политеха уходили на войну, но не многие смогли вернуться домой.

- Это были героические ребята, которые верили в необходимость выполнения интернационального долга, - сказал Дмитрий Быков, открывая встречу.

Мемориал выстроен вокруг памятного камня, который установили в 1989 году. Саму композицию изготовили в центре литейных технологий университета, специалисты осваивали новое 3D-сканирование. Автор – ведущий инженер Алексей Князев.