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Общество15 февраля 2022 13:18

В Самарском политехе открыли памятник студентам, погибшим в Афганистане

Университет отдал дань уважения воинам-интернационалистам
Алена ПРОВКИНА
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Памятник установили возле седьмого корпуса. Фото: пресс-центр СамГТУ

Памятник установили возле седьмого корпуса. Фото: пресс-центр СамГТУ

В Самарском техническом университете открыли памятник, посвященный студентам, погибшим в Афганистане. Торжественное открытие состоялось 15 февраля 2022 года.

Памятник установили на площадке возле седьмого корпуса. В церемонии приняли участие ветераны вооруженного конфликта в Афганистане. Ректор политеха Дмитрий Быков отметил, что студенты политеха уходили на войну, но не многие смогли вернуться домой.

- Это были героические ребята, которые верили в необходимость выполнения интернационального долга, - сказал Дмитрий Быков, открывая встречу.

Мемориал выстроен вокруг памятного камня, который установили в 1989 году. Саму композицию изготовили в центре литейных технологий университета, специалисты осваивали новое 3D-сканирование. Автор – ведущий инженер Алексей Князев.