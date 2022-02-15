Охрану школ Самары и Тольятти с 2022 года оплачивают из бюджета

Охраной школ предложили заняться сотрудникам Росгвардии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре и Тольятти изменился порядок оплаты услуг по охране муниципальных образовательных учреждений. С 1 января 2022 года средства на эти цели начали выделять из городских бюджетов. Об этом стало известно на заседании профильного комитета Самарской губернской думы.

Председатель гордумы Алексей Дегтев, который присутствовал на мероприятии, предложил другой источник финансирования. По его мнению, данную статью расходов можно прописать в федеральном бюджете.

Правительство могло бы направлять средства на обеспечение охраны в школах в качестве субсидии. Алексей Дегтев считает, что следить за безопасностью в учебных заведениях могли бы сотрудники Росгвардии. Он предложил коллегам из областного парламента направить соответствующую законотворческую инициативу в Госдуму РФ.