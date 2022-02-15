Места в детских садах Самары распределят 18 февраля 2022 года

Места в детских садах распределят в феврале Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре распределят места в детских садах 18 февраля 2022 года. Родителей просят проверить все данные.

Департамент образования призвал проверить заявления на портале образовательных услуг. Родители, заметившие неточности, могут обратиться в МФЦ для изменения информации. Также есть право выбора предпочитаемого детского сада. Распределение мест будет происходить в автоматическом порядке, сообщили в городской администрации.

О полученном месте сообщат специалисты МДОУ по контактным данным. Заявление на сайте изменит свой статус с «Очередник» на «Направлен».