Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество15 февраля 2022 14:29

Самарские автоинспекторы, не дожидаясь скорой, доставили мужчину с инфарктом на патрульном авто

Жители поблагодарили сотрудников
Алена ПРОВКИНА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Больного вовремя доставили в операционную

Больного вовремя доставили в операционную

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области жители поблагодарили госавтоинспекторов за оперативную помощь. Сотрудники дорожной полиции вовремя доставили задыхающегося мужчину в больницу.

В социальных сетях местные жители отметили, что утром, 15 февраля, их коллеге стало плохо – случился сердечный приступ. Сотрудники позвонили в 112, но ситуация стала напряженной. Мужчина стал задыхаться. Автоинспекторы быстро среагировали, связались с руководством и доставили мужчину в больницу на патрульном авто. Они успели вовремя – врачи сделали осмотр, поставили диагноз – инфаркт – и подготовили операционную.

Граждане выражают благодарность работника ДПС ГИБДД пост Зеленовка. О состоянии больного пока неизвестно.