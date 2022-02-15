Самарские автоинспекторы, не дожидаясь скорой, доставили мужчину с инфарктом на патрульном авто

Больного вовремя доставили в операционную Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области жители поблагодарили госавтоинспекторов за оперативную помощь. Сотрудники дорожной полиции вовремя доставили задыхающегося мужчину в больницу.

В социальных сетях местные жители отметили, что утром, 15 февраля, их коллеге стало плохо – случился сердечный приступ. Сотрудники позвонили в 112, но ситуация стала напряженной. Мужчина стал задыхаться. Автоинспекторы быстро среагировали, связались с руководством и доставили мужчину в больницу на патрульном авто. Они успели вовремя – врачи сделали осмотр, поставили диагноз – инфаркт – и подготовили операционную.

Граждане выражают благодарность работника ДПС ГИБДД пост Зеленовка. О состоянии больного пока неизвестно.