Вера Богуш - о победном прокате Валиевой: "Внешнее давление не в силах ее сломить"

Камила Валиева расплакалась после проката на Олимпиаде. Фото: REUTERS

Президент Федерации фигурного катания на коньках Самарской области Вера Богуш прокомментировала выступление российской фигуристки Камиллы Валиевой на Олимпиаде в Пекине. Юная спортсменка откатала короткую программу и осталась на первом месте, сообщает КП-Спорт. И это - после длительного заседания комитета по допингу накануне. Камиллу могли просто не допустить до соревнований после того, как девушка оказалась в центре допингового скандала. Но выступить спортсменке разрешили и она не подвела: исполнила в одной программе олимпийских выступлений два прыжка в четыре оборота.

- Она - уроженка Татарстана и будучи сама талантлива попала в группу Этери Тутберидзе. А это очень сильная школа. Благодаря тренировкам у Тутберидзе юная спортсменка достигла впечатляющих успехов в части прыжков и хореографии. Она одна из самых талантливых, одухотворенных, целеустремленных и эмоциональных фигуристок, которая очень грамотно обучена и в том числе владению эмоциями, что очень и очень непросто, - поделилась своими впечатлениями Вера Богуш.

Она уверена, что поддержка не только из России, но и со всего мира поможет спортсменке победить и придаст ей нужные силы. Она сможет показать, что никакое внешнее давление не способно ее сломить.

В следующий раз Камилла Валиева выйдет на лед 17 февраля, ей предстоит показать произвольную программу.