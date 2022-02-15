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Происшествия15 февраля 2022 15:31

В Самаре три человека приговорены к условному сроку за ложные данные о терактах

В суд направили взыскание материального ущерба
Алена ПРОВКИНА
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Ложные звонки дезорганизовали работу правоохранителей

Ложные звонки дезорганизовали работу правоохранителей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре прокуратура предъявила иск трем гражданам за заведомо ложные данные о террористических актах. Их ждет условный срок.

Известно, что в 2020 и 2021 годах три местных жителя звонили оператором спецслужб и сообщали о возможных минированиях. Мужчины уверяли, что на крупном предприятии, в подразделении охраны и на остановке готовятся теракты. Правоохранители быстро среагировали на сообщение, но оказалось, что оно было ложным.

За подобные звонки и уведомление спецслужб о ложных минированиях предусмотрена уголовная ответственность. Так, мужчин признали виновными и назначили условный срок лишения свободы. Прокуратура направила иск о возмещении материального ущерба правоохранительным органам.