В Самаре полицейские и приставы собрали с должников 280 тысяч рублей

Инспекторы разыскивают должников. Фото: ГУ МВД России по Самарской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре продолжаются профилактические мероприятия «Должник». Инспекторы разыскивают граждан, не оплативших административные штрафы.

Только за первый этап провели более 120 рейдов. Должники выплатили 280 тысяч рублей. Помимо этого, правоохранители привлекли 90 граждан к административной ответственности за уклонение от штрафов, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Сотрудники полиции проводят с нарушителями разъяснительные беседы. Некоторые из жителей выплатили штраф в тот же день. Инспекторы напоминают, что неоплаченный штраф может повлечь за собой еще один, но в двукратном размере.