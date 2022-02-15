Невозможно объехать: в Самаре из-за столкновения легковушек пробка

Легковушки заняли дорогу. Фото: "ДТП 165 Самара"

В Самаре местные жители поделились в социальных сетях фотографией аварии. Отмечают, что легковушки мешают движению.

- Раскорячились так, что сложно объехать, - сообщили пользователи.

Авария произошла вечером, 15 февраля 2022 года, на улице Аэродромной. Два легковых автомобиля не смогли разъехаться на автодороге и заняли трамвайные пути. Также очевидцы отмечают, что движение трамваев в обе стороны невозможно. Пока нет официальной информации правоохранителей. В комментариях самарцы отметили, что по улице, где произошла авария сложно добираться на машине из-за последствий снегопада.