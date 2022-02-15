Дмитрий Азаров потребовал исправить ситуацию с нехваткой водителей в общественном транспорте Самары

В Самаре необходимо решить вопрос с нехваткой кадров в общественном транспорте Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров потребовал у главы областной столицы Елены Лапушкиной решить вопрос с дефицитом водителей для общественного транспорта в Самаре.

Губернатор поинтересовался у главы Самары Елены Лапушкиной, какие конкретные меры принимают в городе, чтобы исправить ситуацию. Вопрос с транспортным обслуживанием населения сейчас является одним из главных.

Главным же вопросом Дмитрий Азаров назвал уборку снега, отметив, что пока эта работа не вызывает положительных эмоций у жителей областной столицы.

Глава региона сообщил, что на ближайшие годы запланировано значительное обновление техники, заявки на финансирование регионом поданы и рассматриваются на федеральном уровне, ожидают положительный ответ. «Что толку, если у вас водителей не будет? Вы решите этот вопрос, а мы поможем с обновлением транспорта», - сказал губернатор, обращаясь к Лапушкиной.

Елена Лапушкина ответила, что главной причиной нехватки персонала является уровень зарплат. Этот вопрос сейчас решается, в том числе, за счет повышения тарифа. Также планируется предусмотреть на эти цели бюджетные средства муниципалитета.

Пока непонятно, чем закончится этот диалог, но предыдущая критическая оценка привела к снятию с должности директора МП «Благоустройство» в Самаре. Кроме того, была история, когда за срыв работы в сфере ЖКХ были уволены главы муниципалитетов и руководители компаний.