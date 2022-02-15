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Происшествия15 февраля 2022 18:02

Массовая авария: в Сызрани столкнулись легковушки, маршрутки и грузовик

Пострадавших нет
Алена ПРОВКИНА
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В массовой аварии никто не пострадал. Фото: "ДТП 163 Самара"

В массовой аварии никто не пострадал. Фото: "ДТП 163 Самара"

В Сызрани в транспортном замесе столкнулись 5 автомобилей 15 февраля 2022 года. По полученной информации, пострадавших нет.

Известно, что в районе проспекта 50 лет Октября,54 водитель «Нива» не пропустил иномарку «Kia», из-за чего произошло столкновение. От удара иномарка врезалась в грузовой автомобиль «ГАЗель», а после, по касательной, в два автомобиля «Citroen». В результате массовой аварии пострадавших нет, сообщают ГУ МВД России по Самарской области.

Сотрудники полиции продолжают устанавливать обстоятельства происшествия. Авария произошла вечером, около 16:30.