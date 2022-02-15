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Общество15 февраля 2022 19:24

В 2022 году в Самарской области установят дополнительные камеры фиксации нарушений ПДД

В Самарской области обсудили вопросы транспортной безопасности
Сергей ЧЕРНЫХ
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В Самаре планируют внедрить систему розыска автомобилей

В Самаре планируют внедрить систему розыска автомобилей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во вторник, 15 февраля, провел совместное заседание антитеррористической комиссии Самарской области и постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка на территории региона.

Как стало известно, в текущем году на дорогах региона планируется установить дополнительные камеры фиксации нарушений правил дорожного движения. Также планируется внедрить систему розыска автомобилей. Будет установлена система Netvision Finder, которая позволит отслеживать машины с использованием камер подключенных к комплексу «Безопасный город».

Глава региона призвал глав городов и районов включаться в работу по использованию комплекса.

- У системы колоссальный потенциал, который надо реализовывать. Это вопросы безопасности, дорожного движения, работы транспорта, содержания территорий. Вы должны видеть возможности системы для повышения эффективности управления муниципалитетами и качества жизни людей, - сказал губернатор.