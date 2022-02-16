В Самарской области в конце недели потеплеет до 0 градусов

Погода будет по-настоящему весенней Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приволжском УГМС рассказали, какая погода будет в Самарской облатси в ближайшие дни. По прогнозу, к концу рабочей недели в Самаре потеплеет до 0 градусов, однако ночи в регионе все еще будут морозными.

В среду, 16 февраля 2022 года, в Самаре днем температура воздуха будет держаться в пределах -3…-5 градусов. Синоптики не предвещают осадков, а на дорогах будет гололедица. В ночь на четверг ударят морозы до -16 градусов.

17 февраля, также осадков в регионе не ожидается. Днем температура составит -3…-8 градусов, а в ночь опустится до -10.

В пятницу, 18 февраля, в Самарской области потеплеет до 0 градусов. Синоптики Приволжского УГМС сообщают, что в этот день также не следует ожидать существенных осадков, однако местами по области возможны порывы ветра 15-18 м/с.