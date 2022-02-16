Самару накроет густой туман утром 16 февраля 2022 года

Самарскую область накроет туман Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Синоптики Приволжского УГМС объявили желтый уровень погодной опасности из-за густого тумана. По прогнозу, до конца ночи и утром, 16 февраля 2022 года, ожидается туман с ухудшением видимости.

- В ближайший час местами по Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров и менее, - сообщили в региональном МЧС, ссылаясь на прогноз синоптиков.

Спасатели предупреждают, что во время тумана горожанам стоит быть внимательнее и осторожнее. Автолюбителей просят сохранять дистанцию и не превышать скорость.

Помимо тумана на дорогах области образуется гололедица. Синоптики сообщили, что до конца недели в Самарской области потеплеет до 0 градусов, однако по ночам все еще будет морозно.