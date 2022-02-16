В одном из городов Самарской области под тяжестью снега рухнула крыша в новостройке

Информации о пострадавших нет Фото: СОЦСЕТИ

В городе Отрадный Самарской области в новом доме, предназначенном под расселение из аварийных домов, обрушилась крыша. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях и приложили жуткую фотографию с места ЧП.

Как сообщают местные жители, данные новостройки на улице Спортивной в Отрадном были построены для переселения собственников аварийных и ветхих домов. Объекты сдались буквально месяц назад, однако через некоторое время произошло обрушение кровли, которая не выдержала тяжести снега.

- На дома и раньше жаловались жильцы, в них нереальные щели. Страшно представить, что будет по весне, - пишет автор публикации в местном паблике.

В комментариях люди начали возмущаться работой не только застройщика, но и администрации города, которая заказала данные работы по строительству. Жители Отрадного опасаются, что дома могут «сложиться, как карточные домики» в тот момент, когда жильцы будут внутри.