В Самаре в недостроенном корпусе инфекционной больницы нашли труп неизвестного мужчины

Новый корпус строят рядом с главным корпусом инфекционной больницы для детей. Фото: Сергей Бобин Фото: принтскрин видео.

Утром, 16 февраля 2022 года, в строящемся новом корпусе детской инфекционной больницы на улице Шверника, 1 в Самаре было обнаружено тело мужчины с признаками самоубийства. Об этом «КП-Самара» сообщили собственные источники, знакомые в ситуацией.

- Около половины 9 утра рабочие пришли на стройку и обнаружили в душевой комнате труп неизвестного мужчины, - сообщил собственный источник «КП-Самара».

Как стало известно, прораб стройки не узнал в погибшем своего подчиненного. Неизвестно, как мужчина смог пробраться на территорию объекта.

В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники правоохранительных органов. Им теперь предстоит установить личность погибшего и выяснить все обстоятельства происшествия.