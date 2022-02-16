Прокуратура возбудила дело на первого вице-мэра Самары Владимира Василенко из-за плохой уборки снега

У компаний вновь не хватает сил и средств на борьбу со снегом. Фото: администрация Самары

Прокуратура Самары возбудила административное дело в отношении первого заместителя главы Самары Владимира Василенко. Теперь высокопоставленному чиновнику грозит штраф из-за некачественной уборки снега.

Как выяснилось в ходе прокурорской проверки, администрация Самары допустила к участию в торгах компании, которые не обладают достаточным количеством спецтехники и рабочих. Таким образом, в связи с этим в городе подрядчики не справляются со снегом и выполняют свою работу некачественно.

В настоящее время по итогам торгов уборкой снега в Самаре занимаются две компании – МП «Благоустройство» и ООО «Кедр-1». Несмотря на то, что в прошлом году на данные организации уже были наложены крупные штрафы из-за некачественной работы по расчистке улиц от снега, в этом году администрация вновь заключила с ними контракт. В этот раз подрядчики также плохо справляются со своими обязанностями.