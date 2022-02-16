В Самарской области проведут народное голосование по оценке работы УК зимой

Этой зимой от жителей поступает много жалоб на работу УК Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области хотят устроить двухнедельное интернет-голосование по оценке работы управляющих компаний. Принять участие в нем смогут все желающие жители региона. Такое предложение озвучил губернатор Дмитрий Азаров 15 февраля 2022 года на встрече со старшими по домам.

— Посмотрим, кто у нас реальный лидер. Оценку людей сопоставим с объективными критериями. Там, где мнения жителей и экспертного сообщества сойдутся, будем принимать меры. Это лишение лицензии, прекращение работы УК, — отметил глава региона.

Дмитрий Азаров добавил, что с теми организациями, которые не справляются с работой, надо действовать жестко. Он поручил главе ГЖИ Самарской области Виктории Катковой в течение недели организовать народное голосование. Жители смогут оценить, как УК выполняют уборку снега, чистку крыш и другие необходимые работы, по пятибалльной шкале.

Одну из компаний — «Уютный квартал» — могут лишить лицензии еще до голосования. Фирма работает с сентября 2021 года и обслуживает 155 домов в Самаре. За столь короткий срок она уже накопила массу жалоб от жителей.