Администратор-кассир из Самары поверила голосам в трубке и лишилась 1,3 млн рублей

Доверчивая самарчанка повелась на обман и осталась без денег Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Еще одна жительница Самары попалась на удочку мошенников. Администратор-кассир одного из ООО «подарила» аферистам более 1,31 млн рублей. При этом деньги она взяла в кредит, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По информации полицейских, 34-летней женщине в течение нескольких дней звонили «сотрудники банка». Собеседники заявляли, что кто-то пытается снять средства с ее счетов и оформить заем на ее имя. «Специалисты» подсказали самарчанке выход из ситуации — самой взять кредит. Также они попросили никому не говорить об этом. Та поверила и сделала все так, как просили незнакомцы.

Женщина пошла в ближайшее отделение банка и оформила заем. После этого она перевела на указанный собеседниками счет более 1,31 млн рублей. Только после этого самарчанка поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию. Там возбудили уголовное дело.

Облглавк призывает жителей быть бдительнее и всегда перепроверять информацию от незнакомцев. Специалисты банка никогда не предлагают оформлять кредиты и переводить деньги на другие счета. Так делают только аферисты.