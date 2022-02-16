В Самаре открылся образовательный центр для детей с ДЦП «Выше радуги»

Занятия в Центре "Выше радуги" уже начались. Фото: предоставлено "КП-Самара"

В Самаре открылся образовательный центр для детей с церебральным параличом «Выше радуги». Благодаря поддержке Фонда президентских грантов и неравнодушных самарцев дети с непростым диагнозом получили дополнительную возможность общения и развития.

Центр «Выше радуги» расположен на ул. 22 Партсъезда, 40а, в здании бывшего детского садика, много лет использовавшегося не по назначению. По просьбе родителей детей с ДЦП мэрия два года назад передала им пустующее здание. А финансовая помощь со стороны самарского бизнеса и простых горожан позволила восстановить инженерные коммуникации, сделать в здании необходимый ремонт и приобрести необходимое оборудование. Уже к сентябрю прошлого года первый этаж был полностью отремонтирован и оборудован специализированной мебелью, постепенно в здании начали проводиться отдельные занятия, в недавно центр заработал в полную силу.

Первыми посетителями Центра стали 22 ребенка с церебральным параличом школьного возраста. - Абсолютное большинство наших воспитанников задолго до пандемии находилось на самоизоляции, вдали от сверстников и общества в целом, - рассказала руководитель Центра Екатерина Акинцева журналисту «КП-Самара». – Теперь в их плотном графике появились занятия по развитию двигательных и речевых способностей, помощь в освоении школьных предметов, а еще рисование, лепка, резьба по дереву и просто живое общение. Центр в самом начале своего пути, но уже есть первые положительные отзывы. Одни дети подтянулись по успеваемости, другие самостоятельно готовят уроки, третьи получили первый опыт побед и поверили в свои силы.

Проект получил поддержку Фонда президентских грантов- эти средства позволят оплачивать труд педагогов, поэтому для детей все услуги оказываются бесплатно.

Руководство центра не собирается останавливаться на достигнутом. В планах появление здесь дневного пансиона, куда дети смогут приезжать на целый день, и где будет организована комплексная системная работа по их восстановлению. Цель этих занятий – подготовить выпускников к самостоятельной жизни.