Малообеспеченным жителям Самарской области дадут единовременную выплату на покупку продуктов

Из года в год в апреле происходит сезонное колебание цен Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В правительстве Самарской области состоялось расширенное совещание во вопросу ценовой ситуации на продовольственном рынке региона. Традиционно в апреле ожидается сезонное поднятие цен на базовые продукты, поэтому чиновники подняли вопрос о введении дополнительных мер поддержки для горожан, которые находятся в трудной жизненной ситуации.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров дал поручение правительству проработать вопрос о единовременной выплате малоимущим семьям и гражданам, чьи доходы ниже прожиточного минимума. Речь идет о единовременном выделении определенной суммы для покупки базового набора продуктов.

По информации министерства социальной и демографической политики Самарской области, в настоящее время в регионе проживают более 74 тысяч таких семей, среди которых малоимущие, многодетные семьи, беременные женщины с небольшим доходом, получающие государственную социальную поддержку. Выплаты планируют производить на «Карту жителя Самарской области», которая набирает интерес среди самарцев.