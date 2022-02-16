В Самарской области КамАЗ протаранил два стоящих грузовика

Полицейские проводят проверку по факту аварии Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Ночью во вторник, 15 февраля 2022 года, на 191 км трассы Ульяновск — Димитровград — Самара в Красноярском районе произошло серьезное ДТП. Там примерно в 01:00 столкнулись три грузовика, после чего один из них опрокинулся. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, аварию спровоцировал 42-летний водитель КамАЗа. Он, двигаясь со стороны Ульяновска в направлении Самары, не выбрал безопасную скорость и врезался в стоящие на правой стороне дороги фуры MAN и МАЗ с полуприцепами.

Один из грузовиков после удара опрокинулся Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Происшествие не обошлось без пострадавших. Травмы получил сам предполагаемый виновник ДТП. Его госпитализировали в ближайшую больницу.

Сейчас правоохранители продолжают выяснять все детали случившегося. Проводится проверка. Полицейские призывают автомобилистов быть внимательнее на дорогах и соблюдать ПДД.