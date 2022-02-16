Под Самарой в общежитии училища нашли труп 18-летнего парня

Признаков насилия на теле обнаружено не было Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечером 15 февраля 2022 года в общежитии профессионального училища в селе Красноармейское был обнаружен труп человека. Там нашли тело 18-летнего парня. Информацию о случившемся полицейским передала вахтер учреждения.

- Внешних признаков насилия на теле не обнаружено. Рядом с телом нашли освежитель воздуха с прикрепленным к нему полиэтиленовым пакетом, - рассказал корреспонденту "КП-Самара" источник, знакомый с ситуацией.

Сейчас в обстоятельствах трагедии разбираются правоохранители. Экспертам предстоит установить причину смерти. По факту трагедии проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.