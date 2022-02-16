Сотрудники индустрии красоты в Самарской области зарабатывают больше, чем их коллеги в ПФО

Специалисты в Самарской области в среднем получают чуть больше 37 тысяч в месяц Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Аналитики сайта для поиска работы и сотрудников hh.ru выяснили, в каких регионах России предлагают самые высокие зарплаты в сфере индустрии красоты. Стало известно, что специалистам данной сферы в Самарской области готовы платить больше, чем их коллегам из других регионов в Поволжье.

Несмотря на то, что в первый год пандемии в 2020 году сфера красоты пострадала наибольше, но отрасль быстро начала восстанавливаться и уже в 2021 году наблюдалась положительная динамика на рынке вакансий. В настоящее время прирост найма видно во всех регионах Поволжья.

Так, в Самарской области процент предложений в 2022 году увеличился на 68,9% по сравнению с январем 2021 года. Специалистам в сфере красоты в Самарской области готовы платить в среднем 37,3 тысяч рублей, причем в среднем по Поволжью зарплата составляет 36,8 тысяч рублей. Самые высокие зарплаты в Татарстане – 39,3 тысяч рублей в среднем, а меньше всего сотрудникам индустрии платят в Марий Эл – 27,6 тысяч рублей.