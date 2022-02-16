В Новокуйбышевске психбольной при задержании дважды ударил полицейского в пах

Молодому человеку может грозить уголовное наказание Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вторник, 15 февраля 2022 года, выдался для полицейских и медиков Новокуйбышевска беспокойным. Всему виной — 20-летний житель поселка Гранный. Психически больной парень грозился расправиться с правоохранителями, размахивая ножом. Без пострадавших не обошлось. Правда, травму страж порядка получил не от холодного оружия, а от удара ногой.

— Накануне днем в дежурную часть полиции со станции скорой поступило сообщение о госпитализации безработного местного жителя с диагнозом «шизофрения». Когда на место прибыли правоохранители, он стал угрожать им расправой. На требование успокоиться, ответил отказом. При попытке надеть наручники молодой человек дважды ударил ногой в пах участкового, — сообщил «КП-Самара» собственный источник, знакомый с ситуацией.

Травма оказалась серьезной. Полицейскому понадобилась помощь медиков. Те осмотрели его и выписали больничный. Сейчас правоохранители проводят по факту случившегося проверку. За нападение на сотрудника органов внутренних дел молодому человеку может грозить уголовная ответственность.