Более 1 тысячи самарцев получили травмы из-за плохой уборки снега в 2022 году

Прокуроры выявили более 3 тысяч нарушений, связанных с уборкой снега Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в 2022 году из-за плохой уборки снега пострадали более тысячи жителей. По этой же причине в регионе произошло 53 ДТП, в которых четыре человека погибли, еще 58 получили травмы. Об этом сообщил прокурор региона Сергей Берижицкий 15 февраля 2022 года на совещании в правительстве.

— Ситуация довольно сложная. Только в 2022 году в медучреждения обратились за помощью более 1 тысячи человек. Все они получили травмы различной степени тяжести из-за плохого содержания улично-дорожной сети и придомовых территорий, — отметил глава надзорного ведомства.

По словам Сергея Берижицкого, за эту зиму прокуроры выявили более 3 тысяч нарушений закона. К административной ответственности привлекли уже 415 должностных лиц. Возбуждено 865 дел. И это только в Самаре. Прокурор региона отметил, что в среднем штраф за одно нарушение составляет 20 тысяч рублей. Если объединить все производства, то сумма окажется внушительной — более 17 млн рублей. Эти деньги, по мнению Сергея Берижицкого, можно было бы направить на решение проблем по уборке снега.