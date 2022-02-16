В Самаре обсудили вопросы стабилизации цен на продовольственные товары и продукты питания

Самарцев предупредили о сезонном подорожании продуктов Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В правительстве Самарской области состоялось расширенное совещание по вопросу ценовой ситуации на продовольственном рынке. Власти обсудили механизмы стабилизации цен на продукты на внутреннем рынке перед сезонным подорожанием.

По словам производителей, цены на продовольственные товары повышаются под влиянием затрат на сырье, материалы, транспортировку, упаковку, а также на ситуацию влияет снижение урожая некоторых овощей. Таким образом, ускорился рост цен на капусту и картофель, а вот благодаря наращиванию производства рост цен на куриное мясо и яйца замедлился. Губернатор Самарской области поручил минсельхозу проанализировать ситуацию на рынке молока, проверить запасы кормов и рассмотреть возможные меры поддержки для сельхозпроизводителей.

Также на повышение цен влияет работа с посредниками. Поэтому в Самарской области максимально стараются поддерживать местных производителей, которые реализуют прямые поставки своей продукции на ярмарки. А вот крупнейшим торговым сетям было рекомендовано ограничить наценки на социально значимые товары. К механизму ответственного ценообразования готовы присоединиться «ТД Миндаль», «Пеликан», а «Магнит» и Х5 Retail Group уже ввели ограничение на наценки в 10%.